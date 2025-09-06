Бар продолжает работать в режиме межпланетного диджейского хаба. В субботу на пост главы службы управления танцполом заступает Саша Комарский, турецкий резидент с уральским нравом. Современная картинка электронной музыки, представленная им, будет дополнена треками DJ Pak и Stasya. Вход свободный.