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Сарафанное радио

Коляда-Театр
проспект Ленина, 97

Начало:

Завершение:

900₽
Возраст 18+
Спектакли
Необычное

Про событие

Отцу семейства Герману 65 лет, его дочери 45, его сыну 40, а его новой жене Надежде — всего 20 лет. Такая вот арифметика. Для кого-то — ужас: как можно с такой разницей в возрасте соединяться узами брака?! А кто-то скажет: а вдруг это любовь? Действие пьесы как раз и происходит в день бракосочетания — молодые приезжают из церкви после венчания. Приезжают на старую дачу, где по-русски начинается застолье с тостов за молодых, а заканчивается гулянка тоже по-русски — ну, все понимают, как она может закончиться...

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