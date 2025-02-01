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Самый поразительный текст о Холокосте

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3 этаж, проспект Ленина, 50

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Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

Лекция Никиты Львовича Быстрова — кандидата философских наук, преподавателя УрФУ и исследователя израильской поэзии и иврита. Лекция пройдёт в рамках Недели памяти жертв Холокоста. На встрече поговоришь о знаменитом стихотворении израильского поэта Дана Пагиса «Написано карандашом в опечатанном вагоне». Натан Зах, другой выдающийся поэт, назвал его «самым поразительным текстом о Холокосте, созданным на иврите и на любом другом языке». Рассмотришь стихотворение в нескольких ракурсах: - как текст, идущий вразрез с классической парадигмой осмысления еврейской жертвенности. - как образ бесконечного путешествия в опечатанном вагоне, которое никогда не кончается (символ еврейской Катастрофы, Шоа). - как стихи, которые вовлекают читателя, превращая его в «участника» описываемого события. Регистрация обязательна.

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