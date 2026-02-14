В День всех влюблённых тебе предлагают говорить на языке биттеров, сахара и льда. Коктейльный мастер-класс, где вместо букета ты соберёшь себе или друг другу идеальный напиток, а вместо привычного тоста — узнаешь историю каждого коктейля. Это не просто урок барного искусства. Это свидание со вкусом, где ты станешь бартендером и дегустатором, соавтором и ценителем. Ты приготовишь легендарные коктейли, которые покорили мир, и научишься покорять других своим барменским мастерством. Каждому участнику доведется замешать самому себе 4 секретных коктейля, также в меню подходящие закуски. Маякни организаторам, если у тебя есть аллергия, чтобы это учли в меню. Сколько: 2200р за одного, парный билет — 3800р