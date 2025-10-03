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Самоцвет: 5 лет

Самоцвет
улица Малышева, 29А

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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Банкетный зал пятизвездочного отеля «Самоцвет» в пятницу, 3 октября, откроет двери для заслуженных персон кутежной колоды и новых делегатов. В пиковое эфирное время с поздравлением возникнет Размаха, она же Маша Муас. Размаха — петербургская рэп-активистка с диджейскими наклоностями и уральской закалкой. Тут всё, как ты любишь: экспериментальный рэп, танцевальный вихрь, ирония, прикол, крепкий слог и самобытный артистизм. С музыкальными открытками в течение ночи также появятся блюститель классического грува Глеб Галас, собиратель сложносочиненных мелодий Миша Петрик, попрыгунья Аня Groza, укротительница южных ритмов Соня Podfartiloo и неутомимый антрепренер Андрей Янн. — РАЗМАХА (LIVE + SET) — Groza — Podfartiloo — Андрей Янн — Миша Петрик — Глеб Галас Вход свободный.

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