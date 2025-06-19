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Самосострадание. Помоги себе сам

Парк Маяковского
ул. Мичурина 230, Парк Маяковского, сцена «Саундпарк»

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 6+

Про событие

Поговоришь о том, как можно и нужно заботиться о себе в трудные моменты. Как перестать себя наказывать и начать поддерживать. Что делать, чтобы вытащить себя из бездны обесценивания и безнадёги. Лекцию проведет Данил Рогозинников — практикующий психолог. Ведущая встречи Екатерина Зенкова. Гости смогут задать интересующие вопросы и пообщаться со спикером. Необходимо пройти краткую регистрацию. OPN_PSY — научно-популярный проект «Психология на пальцах», в рамках которого приглашенные спикеры — практикующие психологи и психоаналитики — доступным языком объясняют сложные психологические феномены.

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