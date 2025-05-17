Мастер-класс по коктейлям — теория, практика и коктейльная вечеринка в одном флаконе. Здесь ты разузнаешь барменские секреты, познакомишься с профессиональным оборудованием и узнаешь, какими венчиками все это можно заменить в домашних условиях. Замешаешь коктейли, накидаешь блесток, а может быть еще кое-что подожжешь, шутки нашутишь и все это примешь внутрь. Коктейли, конечно, секретные, но есть одна подсказка — на этой встречи они будут по мотивам коктейлей, встречавшихся тебе в знаменитых кинолентах. В меню будет четыре коктейля и подходящие закуски. Стоимость: 1900 рублей, вдвоем по 1700 рублей. Бармен: Степа Мышкин. Запись у Софы в личные сообщения группы в ВК