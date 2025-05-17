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Сам себе бармен: коктейли как в кино

Встречи
Офис 215, улица Тургенева, 22

Начало:

Завершение:

от 1700₽ до 1900₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Мастер-класс по коктейлям — теория, практика и коктейльная вечеринка в одном флаконе. Здесь ты разузнаешь барменские секреты, познакомишься с профессиональным оборудованием и узнаешь, какими венчиками все это можно заменить в домашних условиях. Замешаешь коктейли,  накидаешь блесток, а может быть еще кое-что подожжешь, шутки нашутишь и все это примешь внутрь. Коктейли, конечно, секретные, но есть одна подсказка — на этой встречи они будут по мотивам коктейлей, встречавшихся тебе в знаменитых кинолентах.  В меню будет четыре коктейля и подходящие закуски. Стоимость: 1900 рублей, вдвоем по 1700 рублей. Бармен: Степа Мышкин. Запись у Софы в личные сообщения группы в ВК

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