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Сам себе бармен

Встречи
Офис 10, улица Тургенева, 22

Начало:

Завершение:

от 1700₽ до 1900₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Вечер, когда ты погрузишься в мир барменского искусства. Будет настоящий праздник для всех любителей креативных напитков и душевного общения. Начнешь путешествие с изучения барного оборудования — узнаешь, какие инструменты могут стать твоими верными помощниками, и чем же можно заменить их в домашних условиях. Освоишь техники приготовления коктейлей и научишься создавать не только вкусные, но и красивые напитки. Степа откроет барменские секреты и поделится полезными советами, чтобы ты смог удивить и порадовать себя и близких. Разумеется, коктейли ты будешь не только замешивать и смотреть на них, но и пить. В меню четыре секретных коктейля и подходящие закуски, теплая компания и свечи, огонечки, как ты любишь. Стоимость: 1900 рублей, вдвоем по 1700 рублей. Бармен: Степа Мышкин. Запись у Софы в личные сообщения группы в ВК https://vk.com/moment_vstrechi или в тг: https://t.me/moment_vstrechi_ekb

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