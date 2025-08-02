После дождливой недели не готов к тусовочным выходным и хочется откиснуть? Найдено решение — в эту субботу будешь смотреть рандомные серии рандомных русских сериалов, потому что это по-уральски. Бери бутерброды, заказывай пиво на баре и просто отдыхай. Реклама для того, чтобы курить, а в остальном — абсолютно хаотичный просмотр: Кадетство, След, Счастливы вместе, Папины дочки или что-то другое — узнаешь на месте (а на самом деле всего по чуть-чуть).