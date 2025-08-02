Выбор редакции
Салютство: рандомные серии русских сериалов
улица Толмачёва, 17
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Необычное
Про событие
После дождливой недели не готов к тусовочным выходным и хочется откиснуть? Найдено решение — в эту субботу будешь смотреть рандомные серии рандомных русских сериалов, потому что это по-уральски. Бери бутерброды, заказывай пиво на баре и просто отдыхай. Реклама для того, чтобы курить, а в остальном — абсолютно хаотичный просмотр: Кадетство, След, Счастливы вместе, Папины дочки или что-то другое — узнаешь на месте (а на самом деле всего по чуть-чуть).
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи