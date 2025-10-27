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SAHALIN

Нирвана
улица Шевченко, 9

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Завершение:

от 1200₽ до 2800₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Внимание: концерт перенесен на 27.10.2025, 19:00. Мир, любовь, рок, SAHALIN! SAHALIN впервые в Екатеринбурге! 23 октября группа SAHALIN даст большой концерт в рамках осеннего тура. Ты услышишь любимые хиты, новые песни, лично пообщаешься и сфотографируешься с артистами, насладишься вкусной кухней и мощным звуком в баре ДомRM.

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