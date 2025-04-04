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Русский ковчег

мы тут
улица Малышева, 35, домофон 1, вход со двора

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Кино

Про событие

Уникальный фильм Александра Сокурова, снятый одним дублем. Человек из 21 века неожиданно переносится в Эрмитаж начала 18 века, не понимая, как это произошло. Там он встречает иностранца, который изначально пренебрегает русской культурой. Вместе они начинают путешествие во времени и Эрмитажу проникаясь этим местом. Вход — донат для «мы тут».

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