Русский ковчег
улица Малышева, 35, домофон 1, вход со двора
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Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Про событие
Уникальный фильм Александра Сокурова, снятый одним дублем. Человек из 21 века неожиданно переносится в Эрмитаж начала 18 века, не понимая, как это произошло. Там он встречает иностранца, который изначально пренебрегает русской культурой. Вместе они начинают путешествие во времени и Эрмитажу проникаясь этим местом. Вход — донат для «мы тут».
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