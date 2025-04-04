Уникальный фильм Александра Сокурова, снятый одним дублем. Человек из 21 века неожиданно переносится в Эрмитаж начала 18 века, не понимая, как это произошло. Там он встречает иностранца, который изначально пренебрегает русской культурой. Вместе они начинают путешествие во времени и Эрмитажу проникаясь этим местом. Вход — донат для «мы тут».