Творческий тандем искусствоведа и сомелье. Здесь ты будешь изучать захватывающий сюжет из жизни русского искусства. Тот уникальный фрагмент истории, когда Дягилев буквально прорубил окно в Европу и Америку с точки зрения популярности русской живописи, а затем и синтетического искусства, оперы и балета. «Русские Сезоны» — это прежде всего невероятные люди, воссоединенные в магический клубок русских сезонов оставили потрясающее своей харизмой и новизной наследий, актуальное и сейчас. Бессменным руководителем антрепризы был Сергей Дягилев. 4 винных раунда, тематический десерт, аристократичная атмосфера особняка в английском стиле, блеск хрусталя, мягкий свет проектора, свечи, и, конечно, окружение неравнодушных. Исследуешь русский код через мультисенсорную среду. Здесь не нужно нарочно запоминать, ты буквально напитываешься знаниями и новым опытом через атмосферу.