Взгляд поколения, рождённого между двумя столетиями на вечные проблемы человека. «Рубеж Веков — это важная социокультурная доминанта, переживаемая обществом на самых разных уровнях: культурном, эмоциональном, психологическом и т. д.» На концерте тебя ждёт презентация нового альбома.