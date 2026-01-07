Приходи на уютный рождественский обед с восхитительными блюдами и бокалом глинтвейна. Что тебя ждёт? Научишься работать с уткой и запечёшь её целиком с апельсинами. Приготовишь вкусную закуску; Научишься варить ароматный глинтвейн; Продегустируешь все приготовленный блюда; Напитки (чай, кофе, вода), глинтвейн; Прекрасное настроение гарантированно. Меню: Шпинатный рулет с красной рыбой и сыром, Утка с апельсинами, запеченная целиком, с пряным рисом, Рождественский штоллен с цукатами и коньяком, Глинтвейн мандарин с розмарином на красном вине.