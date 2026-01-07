ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Екатеринбург
  2. События

Рождественский обед

Академия кулинарии «Это Просто», Московская улица, 66

Начало:

Завершение:

от 3850₽ до 4000₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Приходи на уютный рождественский обед с восхитительными блюдами и бокалом глинтвейна. Что тебя ждёт? Научишься работать с уткой и запечёшь её целиком с апельсинами. Приготовишь вкусную закуску; Научишься варить ароматный глинтвейн; Продегустируешь все приготовленный блюда; Напитки (чай, кофе, вода), глинтвейн; Прекрасное настроение гарантированно. Меню: Шпинатный рулет с красной рыбой и сыром, Утка с апельсинами, запеченная целиком, с пряным рисом, Рождественский штоллен с цукатами и коньяком, Глинтвейн мандарин с розмарином на красном вине.

Контакты

Телефон

ВКонтакте

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

по подписке
Ночь кино: Эстетика кошмара
Ночь кино: Эстетика кошмара
по подписке
Да здравствует Мексика!
Да здравствует Мексика!
по подписке
Япония домашняя
Япония домашняя
по подписке
Любовь как акт наслаждения
Любовь как акт наслаждения
по подписке
Секулярность: как возник современный мир
Секулярность: как возник современный мир

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста