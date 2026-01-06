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Рождественские встречи

Самоцвет
улица Малышева, 29А

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Бесплатно
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Большой концерт с праздничными песнями продолжится вечеринкой, на которой часть музыкантов предстанет в роли диджеев. Концерт: друнк Запад-81 milotawr Alba Warden промзона 96 Соня Брусника Полина Тремазова Алена и Ваня Котляревские Никому не говори Саша Цариков и Илья Смирнов Funk Power Acoustic Monsters from Mothers Вечеринка: mkrnv никому не говори Алена Котляревская и Олеся Шайхутдинова DJ Tinder Начало концерта в 18:30 Старт вечеринки в 22:00 Вход свободный.

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