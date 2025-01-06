ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Екатеринбург
  2. События

Рождественские встречи

Самоцвет
улица Малышева, 29А

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Большой праздничный концерт в канун Рождества с новогодними песнями из золотого наследия лучших песен на планете. Исполняют их по традиции екатеринбургские исполнители, музыканты, группы и артисты широкого жанра — твои любимцы и друзья: milotawr внимание промзона 96 Саша Цариков Лиза Неволина Даня Ворожбит внимание брусника! Алена и Ваня Котляревские Никита Бобунец Вход свободный.

Контакты

Телефон

Telegram

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Металл шоу | Metal Gods Show
Металл шоу | Metal Gods Show

1000₽

Шоу Свидания
Выбор редакции
Шоу Свидания

700₽

Bumble Beezy
Bumble Beezy

от 2000₽

НЕконцерт: Хор выше гор
НЕконцерт: Хор выше гор

1500₽

Вечер стендап комедии
Вечер стендап комедии

от 600₽

Pyrokinesis
Pyrokinesis

от 2600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста