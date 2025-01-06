Большой праздничный концерт в канун Рождества с новогодними песнями из золотого наследия лучших песен на планете. Исполняют их по традиции екатеринбургские исполнители, музыканты, группы и артисты широкого жанра — твои любимцы и друзья: milotawr внимание промзона 96 Саша Цариков Лиза Неволина Даня Ворожбит внимание брусника! Алена и Ваня Котляревские Никита Бобунец Вход свободный.