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  1. Екатеринбург
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Рожденный С.С.С.Р

Ставников
улица Розы Люксембург, 14литА

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Завершение:

от 1000₽ до 3450₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Ещё помнишь Советскую ёлку? Если вдруг забыл, приходи окунуться в ту самую новогоднюю атмосферу. Вечерняя программа: — Веселая встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой — 17:00-19:00 Дискотека хиты 70-90х — Фотозона в советском стиле — Мгновенная фотография на Polaroid — Новогодний стол с оливьешкой и крабовым — Розыгрыш подарков из мешка Деда Мороза — Традиционная «Штрафная» на входе — Водка+селёдка, чайный гриб и огуречный рассол — 17:00-19:00 70-90s disco hits Ночная программа: Музыка, танцы, веселье и снова музыка, музыка, музыка. Не упусти шанс вернуться в СССР и создать новые тёплые воспоминания.

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