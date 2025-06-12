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Роспись одежды/культура носить искусство

Класс искусств «MIRvOIR», проспект Ленина, 48

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Завершение:

800₽
Возраст 18+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Роспись одежды — это богатая культура, которая продолжает развиваться и трансформироваться.  Она соединяет в себе древние традиции и современные технологии, позволяя каждому выразить свою индивидуальность и творческий потенциал.  Носить искусство — это не просто мода, это философия, утверждающая ценность уникальности и ручной работы в мире массового производства.  И эта культура, несомненно, будет продолжать процветать и вдохновлять новые поколения художников и ценителей красоты. Класс искусств MIRvOIR приглашает на занятие по росписи одежды. Преврати повседневные вещи в эксклюзивные арт-объекты. Будешь использовать акриловые и текстильные краски, чтобы добавить любимым нарядам оригинальности и индивидуальности. Все художественные материалы предоставляются. Приноси с собой одежду, которую хочешь украсить. Подходит для любого уровня художественной подготовки.

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