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Роспись наличников и матрёшек

Встречи
8 марта 31, каб.3

Начало:

Завершение:

от 1600₽ до 2300₽
Возраст 18+

Про событие

Вдруг ты ещё не в курсе, наличник — новый черный. Приходи на мастер-класс, который не оставит равнодушным ни одну душу, трепетно любящую фолк и кружиться в хороводах. Есть два варианта на эту вечеринку: шкатулка-матрешка; декоративный наличник размером ладонь. Каждая фигура будет создана вручную Юлей специально для встречи, а вдохнуть в неё жизнь цветом, узором, сочетаниями предстоит тебе. Можно выбрать одну из двух фигур, а можно взять от жизни всё. Предоставят всё нужное: фигуры, краски, кисти, инструкции от художницы, а также чай с плюшками. Тебе осталось запастись вдохновением, терпением и одеждой, которую не страшно запачкать.

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