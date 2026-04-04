Вдруг ты ещё не в курсе, наличник — новый черный. Приходи на мастер-класс, который не оставит равнодушным ни одну душу, трепетно любящую фолк и кружиться в хороводах. Есть два варианта на эту вечеринку: шкатулка-матрешка; декоративный наличник размером ладонь. Каждая фигура будет создана вручную Юлей специально для встречи, а вдохнуть в неё жизнь цветом, узором, сочетаниями предстоит тебе. Можно выбрать одну из двух фигур, а можно взять от жизни всё. Предоставят всё нужное: фигуры, краски, кисти, инструкции от художницы, а также чай с плюшками. Тебе осталось запастись вдохновением, терпением и одеждой, которую не страшно запачкать.