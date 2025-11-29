Романтика по-итальянски
Академия кулинарии «Это Просто», Московская улица, 66
Начало:
Завершение:
от 3850₽ до 4000₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Еда
Про событие
Приготовишь традиционные итальянские блюда, а также продегустируешь вина и проверишь себя в винном казино. Что тебя ждёт? Приготовишь тесто на пасту и научишься пользоваться паста-машинкой. Совместно приготовишь вкуснейшие мидии. Будет винное казино с профессиональным сомелье. Сомелье расскажет, как правильно выбирать и дегустировать вино. Напитки (чай, кофе, вода, бокал вина) и легкие закуски. Получишь электронные рецепты приготовленных блюд. Меню: Приветственный фуршет: закуски и лимонад, Мидии в панцирях в томатном соусе, Спагеттини с говяжьей вырезкой и соусом аррабиатта, Винное казино.
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