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Рок в СССР: как музыка стала оружием против системы и голосом поколения
Бар Коммуна, улица Розы Люксембург, 34
Начало:
Завершение:
600₽
Возраст 16+
Необычное
Еда
Про событие
Гуляешь по улочкам за площадью 1905 года и натыкаешься на невзрачное здание, даже не подозревая, что именно здесь начался Уральский рок. Хочешь узнать больше о музыке свободы? Приходи 20 августа в бар «Коммуна» на лекцию «Рок в СССР: как музыка стала оружием». Лектор: Катя Никитина, ведущая подкаста «Подкастное далеко».
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