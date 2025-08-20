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Рок в СССР: как музыка стала оружием против системы и голосом поколения

Бар Коммуна, улица Розы Люксембург, 34

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 16+
Необычное
Еда

Про событие

Гуляешь по улочкам за площадью 1905 года и натыкаешься на невзрачное здание, даже не подозревая, что именно здесь начался Уральский рок. Хочешь узнать больше о музыке свободы? Приходи 20 августа в бар «Коммуна» на лекцию «Рок в СССР: как музыка стала оружием». Лектор: Катя Никитина, ведущая подкаста «Подкастное далеко».

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