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Рок Ёлка

Свобода Концерт Холл
Черкасская улица, 12

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Завершение:

от 600₽ до 1000₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Отмечай свой собственный Новый год: громкий, дерзкий и свободный! На сцене: Sara, Четыре Сыра, Джин, Не Для Всех, Raus, Potracheno, Метро 2021, Если!?, Ансамбль нестандартного панка «МаТ» и Mad Gads! А ещё: Дед мороз Alex Omer со своими дурацкими шутками-прибаутками и мешком подарков! Пиво в баре, по традиции, холоднее, чем сердце твоей бывшей. Никаких песен с корпоративных дискотек, никаких кислых рож, никаких «Ёлочка гори!» только кутёж и раздолбайство! Двери в 20:00, старт в 21:00.

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