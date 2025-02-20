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Rock & пряности

Нью Бар
улица 8 Марта, 8Д

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от 300₽ до 600₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Необычное

Про событие

Это концерт согревающей музыки. За кружечкой ароматного напитка слушатели смогут насладиться душевными песнями на любой вкус. Каждая из 4-х групп имеет свой уникальный стиль и внесёт свою нотку пряностей в общий букет концерта. Ann Vayer – терпкая цедра грейпфрута. Медленный рок с нежным женским вокалом. Горькая сладость, которая погружает в светлую печаль. Это мир ощущений. DeLight Theatre – копчёная паприка. Танцевальный рок с вниманием к деталям. Сложная композиция из простых элементов с нотками пикантности. Это непростая реальность. Дейтери – яркий имбирь. Мелодичный электропоп с азиатским оттенком. Порой сладкий, как в имбирном прянике, порой обжигающий и страстный. Это любовное настроение. Riverman – чабрец и мята. Душевный рок от романтичных ребят. Чашечка горячего чая на уютных домашних посиделках. Это мир мечтаний и размышлений о жизни. Приходи насладиться вкусами этого музыкального вечера.

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