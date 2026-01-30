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Rock For The Dogs

Синдром
улица Антона Валека, 12

Начало:

Завершение:

от 200₽ до 1000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Благотворительный гиг в поддержку фонда помощи бездомным животным helpanimals. Собранные средства пойдут на обеспечение пропитания и тепла меньшим братьям. Выступают: DONNY HIGHWAY — сюрреалистический рок; irinq. — простота в лицах, формах и нотах; WAY — пост-рок; August 32 — Альтернатив-рок; Балбесы и Балерины — отточенные гитарные риффы и сложные ритмические структуры создали мощный фундамент для меланхоличной и исповедальной лирики. Вход — по донату. При желании можно сделать пожертвование заранее: 200р — минимальный донат, 500р — нормальный донат, 1000р — шикарный донат. Либо закинуть удобную сумму на входе.

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