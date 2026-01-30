Благотворительный гиг в поддержку фонда помощи бездомным животным helpanimals. Собранные средства пойдут на обеспечение пропитания и тепла меньшим братьям. Выступают: DONNY HIGHWAY — сюрреалистический рок; irinq. — простота в лицах, формах и нотах; WAY — пост-рок; August 32 — Альтернатив-рок; Балбесы и Балерины — отточенные гитарные риффы и сложные ритмические структуры создали мощный фундамент для меланхоличной и исповедальной лирики. Вход — по донату. При желании можно сделать пожертвование заранее: 200р — минимальный донат, 500р — нормальный донат, 1000р — шикарный донат. Либо закинуть удобную сумму на входе.