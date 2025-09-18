Философский хэви-металл. Вспомни время средневековой романтики — когда судьбы решались на поле боя, а браки порой заключались не по любви, а по расчёту. Где рыцари сражались за честь и справедливость, а в сердце каждого жила надежда завоевать расположение прекрасной девы. Именно в эту атмосферу ты попадёшь, когда группа Ritterschaft откроет двери в мир древних историй, доблести и внутренней силы. Их шоу-концерт — это не просто выступление, а настоящее погружение в эпоху: свет, музыка, декорации и живые действия создадут ощущение, будто ты и правда очутился на пиру после великой битвы. Группа играет в жанре философского хэви-метала: тяжёлые, но мелодичные риффы, мощный вокал и тексты, в которых каждый услышит своё. Любовь, свобода, дружба, борьба, преодоление — темы, актуальные во все времена. Но вечер не ограничится только песнями. Вокруг развернётся целый средневековый мир: — Аутентичная ярмарка с мерчем и аксессуарами — Тематическая фотозона, чтобы унести с собой частичку этой эпохи — Гадалки и тарологи, готовые заглянуть в вашу судьбу и прочитать знаки будущего