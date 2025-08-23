RIN, Алена Перевалова, Maksks
улица Малышева, 29А
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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Продолжай принимать представителей казанской диджейской сцены. В эту субботу сердце ночи укроет мелодиями и ритмами Rin, резидент дружественного нам бара «Соль». Первые часы вечеринки в руках Алены Переваловой, навестившей родной город из Тбилиси, а последние 120 минут отдадут под ответственность Maksks. Вход свободный.
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