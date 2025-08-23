Продолжай принимать представителей казанской диджейской сцены. В эту субботу сердце ночи укроет мелодиями и ритмами Rin, резидент дружественного нам бара «Соль». Первые часы вечеринки в руках Алены Переваловой, навестившей родной город из Тбилиси, а последние 120 минут отдадут под ответственность Maksks. Вход свободный.