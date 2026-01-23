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Резо

Музей истории Екатеринбурга
Дом Качки, улица Карла Либкнехта, 26

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 12+
Спектакли

Про событие

Спектакль создан по удивительным историям из жизни замечательного грузина и великолепного рассказчика Резо Габриадзе, запечатленные в книге Марины Дмитревской «Театр Резо Габриадзе». В спектакле с помощью кукол и музыки Гии Канчели показываются воспоминания о детстве, дружбе, любви и родном городе Кутаиси, рассказанные так, что хочется бежать туда, где на холмах возвышаются древние монастыри Мцхеты, сверкает белая вершина вечного Казбека и манит сладкий нектар Алазанской долины. Спектакль любим зрителями уже 10 лет и успел обрести вкус хорошего вина. Режиссер: Ирина Лядова. Играют: Евгений Исхаков, Ульяна Гицарева и Евгения Максимовских. Оплата на входе.

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