Спектакль создан по удивительным историям из жизни замечательного грузина и великолепного рассказчика Резо Габриадзе, запечатленные в книге Марины Дмитревской «Театр Резо Габриадзе». В спектакле с помощью кукол и музыки Гии Канчели показываются воспоминания о детстве, дружбе, любви и родном городе Кутаиси, рассказанные так, что хочется бежать туда, где на холмах возвышаются древние монастыри Мцхеты, сверкает белая вершина вечного Казбека и манит сладкий нектар Алазанской долины. Спектакль любим зрителями уже 10 лет и успел обрести вкус хорошего вина. Режиссер: Ирина Лядова. Играют: Евгений Исхаков, Ульяна Гицарева и Евгения Максимовских. Оплата на входе.