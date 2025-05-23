Regicide, Cyanide Grenade, Rotten Scalp
улица Антона Валека, 12
Начало:
Завершение:
700₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Разрытые могилы представляют: Могучие Regicide с презентацией своего последнего альбома «Eternal Siege». Это кузница трансцендентных состояний в подземной холодной келье. Воплощение ненависти и презрения к обыденности жизни. При поддержке дивизии смерти в лице: Cyanide Grenade, Rotten Scalp. Двери: 19:00 | Старт: 20:00
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