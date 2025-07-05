Красный — один из самых контрастных и тревожных цветов на свете. Цвет, на который большинству людей трудно смотреть долго, а носить его зачастую невозможно. Поэтому организаторы собрали небольшой фест групп, звучание которых можно описать этим цветовым оттенком — тревожное, опасное, но от этого только более манящее и дьявольски обольстительное. Подобно red flag'ам психики человека, что мы видим, но неизбежно и уверенно идeм к ним. Для тебя будут играть: Стило, Дербес, Interwall, Pencil, Please!