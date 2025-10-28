В преддверии Хэллоуина посмотри отличное кино — фильм Джемейна Клемента и Тайка Вайтити. История жизни Виаго, Дикона и Владислава — трёх соседей и по совместительству бессмертных вампиров, которые всего лишь пытаются выжить в современном мире, где есть арендная плата, фейсконтроль в ночных клубах, губительный солнечный свет и другие неприятности.