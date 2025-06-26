Интерактивная лекция об ароматах, на которой будет интересно и экспертам и новичкам парфюмерного мира. Погрузишься в глубоководный мир стереотипов, слухов и заблуждений, связанных с парфюмерией и ароматами, узнаешь, где правда, а где ложь. Проведёшь ольфакторные эксперименты, потренируешь обоняние, научишься воспринимать запахи открыто и без предрассудков. Ведущая: парфюмер Марина Санникова. Формат: максимум 10 участников, обязательна предварительная регистрация и предоплата. Запись — Марина, +7 961 774 70 28 (вотсап, телеграм).