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Погрузись в этнические и прогрессивные звуки электронной музыки в виде techno и house звучания. Гипнотическая музыка, которая непременно отправит сознание в транс. Сопровождаться это будет разного рода этническими инструментами и музыкантами. Тебя ждут: Hypnosis Sessions / psy chill / psy dub / progressive Moto / tech house Tele Phono / progressive Merman / techno Spiritual Gang Star / techno D_Kam / techno Antstyle / progressive
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