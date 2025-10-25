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Rave Halloween

Union
улица 8 Марта, 12А

Начало:

Завершение:

от 449₽ до 749₽
Возраст 14+
Вечеринки

Про событие

Самая жуткая ночь в этом году. Пугающая атмосфера, лучшие диджеи, фотозона с декорациями, интерактивы, розыгрыши и конечно же костюмы. Про кинотеатр. Это лаундж зона в малом зале Юниона, которая будет скрыта от публики. Там ты сможешь посмотреть свои любимые фильмы ужасов, а приглушенный свет в сочетании с декорациями даст ощутить атмосферу настоящего Хэллоуина.

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