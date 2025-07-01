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Rave

Нирвана
улица Шевченко, 9

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Завершение:

от 399₽ до 799₽
Возраст 14+
Вечеринки

Про событие

Приходи на яркую и незабываемую тусовку этого лета. Что тебя ждет? Приготовься к зажигательным ритмам! Талантливые диджеи создадут атмосферу, которая не даст усидеть на месте. Организаторы подготовили разнообразные музыкальные стили, чтобы каждый мог найти что-то по душе — от хитов до классики. Розыгрыши. Увлекательные розыгрыши с креативными призами. Новые Знакомства. Это не только вечер веселья, но и отличная возможность познакомиться с новыми людьми и завести интересные знакомства.

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