Возраст 14+
Вечеринки
Про событие
Приходи на яркую и незабываемую тусовку этого лета. Что тебя ждет? Приготовься к зажигательным ритмам! Талантливые диджеи создадут атмосферу, которая не даст усидеть на месте. Организаторы подготовили разнообразные музыкальные стили, чтобы каждый мог найти что-то по душе — от хитов до классики. Розыгрыши. Увлекательные розыгрыши с креативными призами. Новые Знакомства. Это не только вечер веселья, но и отличная возможность познакомиться с новыми людьми и завести интересные знакомства.
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