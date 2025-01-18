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Тебя ждет 2 часа музыки, света и слэма. Услышишь мягкую и нежную, словно поступь котёнка, аккустистическую программу, которая сменится агрессивной и пылающей, веселой и жизнерадостной электрической программой. Так же на сцену поднимутся специальные гости!
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