Рассвет в селе Слобода с сэндвичами у костра
Старт: ТЦ Дирижабль, улица Академика Шварца, 17
Начало:
Завершение:
3700₽
Возраст 18+
Про событие
Отправишься в старинное село Свердловской области, которое было основано еще в 1651 году. Здесь ты встретишь рассвет на живописных скалах и начнёшь день со вкусных сэндвичей на природе. Участники: Понаблюдают с высоты скал пейзажи реки Чусовой. Увидят храм во имя Георгия Победоносца, который стоит на скале над рекой Чусовой. Встретят рассвет за вкусным завтраком. Сделают красивые фото и видео на память. Программа может поменяться в связи с погодными условиями.
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