Отправишься в старинное село Свердловской области, которое было основано еще в 1651 году. Здесь ты встретишь рассвет на живописных скалах и начнёшь день со вкусных сэндвичей на природе. Участники: Понаблюдают с высоты скал пейзажи реки Чусовой. Увидят храм во имя Георгия Победоносца, который стоит на скале над рекой Чусовой. Встретят рассвет за вкусным завтраком. Сделают красивые фото и видео на память. Программа может поменяться в связи с погодными условиями.