Ночью отправишься на гору Воронина, которую также называют «Уральской Швейцарией» из-за нереально живописных пейзажей. Здесь ты встретишь волшебный рассвет и начнёшь день с вкусного кофе (или чая по желанию) на природе. Трекинг ~ 1 км Сложность 1 из 5 320 км на транспорте (в обе стороны) В каждой группе 8 — 18 участников + 1−2 тимлидера-фотографа. Передвигаются на 2−3 кроссоверах/минивенах/микроавтобусе. Выезжают из Екатеринбурга 23 августа в 01:30 от ТЦ Дирижабль, возвращаются ориентировочно к 08:00.