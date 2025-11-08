Участники соберутся за теплым чаепитием с бумагой, ручками, карандашами, это всё предоставят. С помощью разных техник письменных практик будешь расхламляться внутри и снаружи, писать и наводить порядок, что уже отжило и не греет: вещи, обязанности, обещания, люди, дела. А ещё про свою привязанность к тому, что вдруг оказалось не нужным, про свою способность избавиться от «хлама» и освободить пространство в доме, в сердце для чего-то нового. Чего? Про это тоже напишешь. Цель — ощутить свободу от привязанности к старому, освободить место, открыть двери новому. Важно: на встрече участники не читают написанное, делятся только впечатлениями. Этого достаточно, чтобы дополнить свои записи новыми идеями, мыслями от других. А главный бонус письменных практик: в жизни ты сможешье использовать этот простой инструмент для упорядочивания хаоса в голове в любой момент. Ведущая: Лера Трошнева.