Большая презентация нового материала от давно известных героев уральской темной сцены: RAPIERE - блэк-метал с щепоткой хардкора, les cinq - мрачное атмосферное скримо, Rozgi - пост-блэк с нотами фолка, Teach me violence - черный мощный хардкор. Билеты на входе: 700р.