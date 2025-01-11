Rapiere, les cinq, Rozgi, TMV
улица Шевченко, 9
Начало:
Завершение:
от 600₽ до 700₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Большая презентация нового материала от давно известных героев уральской темной сцены: RAPIERE - блэк-метал с щепоткой хардкора, les cinq - мрачное атмосферное скримо, Rozgi - пост-блэк с нотами фолка, Teach me violence - черный мощный хардкор. Билеты на входе: 700р.
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