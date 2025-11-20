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Ран

Салют
улица Толмачёва, 17

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино

Про событие

Если долго смотреть на Восток, то Восток начинает смотреть на тебя. Пришло время узнать: а что же азиаты думают о нас? «Ран» (1985) — самая масштабная, но при этом искренняя и психологичная лента Акиры Куросавы, в основе которой лежит классическая европейская трагедия У. Шекспира «Король Лир». Проводником по Японии периода междоусобиц выступит храбрый ронин Артём Породнов — выпускник Исторического факультета УрФУ, преподаватель кафедры общеобразовательных дисциплин УИГПС МЧС России. Он поведает о том, как по-новому раскрылся шекспировский сюжет в восточных декорациях и не забудет упрекнуть Куросаву в исторической недостоверности, если таковая будет замечена.

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