Мастер-класс члена Уральского генеалогического общества Ольги Сергеевны Зайцевой «Работа с домашним архивом: рекомендации по работе с источниками архива и официальными документами». На мастер-классе ты узнаешь, что такое домашний архив, из чего он состоит и как правильно хранить документы. Разберёшь теорию на примерах документов участников лаборатории.