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  1. Екатеринбург
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Работа с домашним архивом

Музей истории Екатеринбурга
Дом Качки, улица Карла Либкнехта, 26

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Мастер-класс члена Уральского генеалогического общества Ольги Сергеевны Зайцевой «Работа с домашним архивом: рекомендации по работе с источниками архива и официальными документами». На мастер-классе ты узнаешь, что такое домашний архив, из чего он состоит и как правильно хранить документы. Разберёшь теорию на примерах документов участников лаборатории.

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