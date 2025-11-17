Работа с домашним архивом
Дом Качки, улица Карла Либкнехта, 26
Начало:
Завершение:
300₽
Возраст 16+
Мастер-классы
Про событие
Мастер-класс члена Уральского генеалогического общества Ольги Сергеевны Зайцевой «Работа с домашним архивом: рекомендации по работе с источниками архива и официальными документами». На мастер-классе ты узнаешь, что такое домашний архив, из чего он состоит и как правильно хранить документы. Разберёшь теорию на примерах документов участников лаборатории.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи