Философия спагетти-вестерна +просмотр фильма «Джанго» Серджио Корбуччи. Эта лекция — путешествие в мир, где законы рассыпаются, как сухая земля под сапогами, а мораль превращается в зыбкую границу между выгодой и выживанием. Спагетти-вестерн переосмыслил американский миф о фронтире, создав пространство, где герой — антигерой, а справедливость существует лишь в виде личного кода чести. В центре внимания — эстетика Серджо Леоне, чьи «За пригоршню долларов», «Хороший, плохой, злой» и «Однажды на Диком Западе» задали новый язык жанра: гипнотические паузы, крупные планы и музыка Морриконе. Но философия жанра выходит далеко за пределы Леоне. Серджио Корбуччи предложил мрачный, жёсткий мир в «Джанго» и «Великом молчании». Серджо Соллима привнёс политическую напряжённость в «Большую, тихую войну» и «Бандита по имени Салаш». Энцо Дж. Кастеллари соединил динамику и иронию в «Keoma». Джулиано Джемма, работавший с Дукра Лиццани и Тончи Балларди, сформировал образ более «светлого», но всё же амбивалентного героя.