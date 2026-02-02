ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Екатеринбург
  2. События

Пыль, стиль и беззаконие

Библиотечный Центр «Екатеринбург»
улица Мамина-Сибиряка, 193

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Философия спагетти-вестерна +просмотр фильма «Джанго» Серджио Корбуччи. Эта лекция — путешествие в мир, где законы рассыпаются, как сухая земля под сапогами, а мораль превращается в зыбкую границу между выгодой и выживанием. Спагетти-вестерн переосмыслил американский миф о фронтире, создав пространство, где герой — антигерой, а справедливость существует лишь в виде личного кода чести. В центре внимания — эстетика Серджо Леоне, чьи «За пригоршню долларов», «Хороший, плохой, злой» и «Однажды на Диком Западе» задали новый язык жанра: гипнотические паузы, крупные планы и музыка Морриконе. Но философия жанра выходит далеко за пределы Леоне. Серджио Корбуччи предложил мрачный, жёсткий мир в «Джанго» и «Великом молчании». Серджо Соллима привнёс политическую напряжённость в «Большую, тихую войну» и «Бандита по имени Салаш». Энцо Дж. Кастеллари соединил динамику и иронию в «Keoma». Джулиано Джемма, работавший с Дукра Лиццани и Тончи Балларди, сформировал образ более «светлого», но всё же амбивалентного героя.

Контакты

Телефон

Telegram

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Шоу Свидания
Выбор редакции
Шоу Свидания

700₽

НЕконцерт: Хор выше гор
НЕконцерт: Хор выше гор

1500₽

Вечер стендап комедии
Вечер стендап комедии

от 600₽

по подписке
Ночь кино: Эстетика кошмара
Ночь кино: Эстетика кошмара
по подписке
Скандинавская ходьба
Скандинавская ходьба
по подписке
Да здравствует Мексика!
Да здравствует Мексика!

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста