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Пятница Е*алайка

спальный район
улица Пушкина, 9

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Бесплатно
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки

Про событие

«Выпускаю демонов через микрофон — они выходят строчками, как дым из легких» В эту пятницу выпускай своих бесов погулять и поорать любимые треки от пошлой молли до charli xcx. Никаких сложных и концептуальных сетов - только отборный пятикратно переваренный кал)) для тебя крутят: 23-00 - марго 00-01 - тут обитает 01-02 - dj буздяк 02-03 - YSX6400 FC/DC

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