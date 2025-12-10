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Путешествие в лето

Музей Андеграунда
улица Добролюбова, 4

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от 200₽ до 400₽
Возраст 14+
Выставки

Про событие

Выставка уральского художника Виктора Оборотистова — это приглашение окунуться в мир летних ярких красок посреди зимних пейзажей за окном. Сочные экспрессивные цвета разлились как теплое море по залу Музея Андеграунда. В начале выставки зрителей встречают две работы художника из знаменитой серии 2008 года, посвященной его путешествию на Кубу, когда художник настолько впечатлился красочными пейзажами Гаваны, что тут же купил холсты и краски в ближайшей лавочке и зафиксировал моменты путешествия в своей неповторимой неопостимпрессионистской манере. На выставке также представлены работы Оборотистова последних лет — в основном 2025 года, где художник, как случайный прохожий, наблюдает за сценами городской жизни и воплощает их в жизнеутверждающей экспрессивной стилистике. Часы работы: Вт. — Вс. 14:00—20:30 Пн. — Выходной

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