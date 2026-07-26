Путешествие в Барселону
Академия кулинарии «Это Просто», Московская улица, 66
Начало:
Завершение:
от 3550₽ до 3700₽
Возраст 12+
Мастер-классы
Еда
Про событие
Приходи, чтобы совершить гастрономический тур в Барселону! Что тебя ждёт? Совместно с шеф-поваром приготовишь блюда по меню и продегустируешь их. Узнаешь все секреты правильной паэльи - какой нужен рис, как подготовить морепродукты, как использовать специи. Безалкогольные напитки (чай, кофе, вода, лимонад) и легкие закуски. Получишь электронные рецепты приготовленных блюд. Меню: Приветственный фуршет: закуска и коктейль; Паэлья с креветкой, кальмаром и мидиям; Гаспачо со страчателлой; Ягодный пирог с каталанским кремом.
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