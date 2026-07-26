Приходи, чтобы совершить гастрономический тур в Барселону! Что тебя ждёт? Совместно с шеф-поваром приготовишь блюда по меню и продегустируешь их. Узнаешь все секреты правильной паэльи - какой нужен рис, как подготовить морепродукты, как использовать специи. Безалкогольные напитки (чай, кофе, вода, лимонад) и легкие закуски. Получишь электронные рецепты приготовленных блюд. Меню: Приветственный фуршет: закуска и коктейль; Паэлья с креветкой, кальмаром и мидиям; Гаспачо со страчателлой; Ягодный пирог с каталанским кремом.