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Путь к спокойствию: КПТ-методы против тревоги

Буквально
проспект Ленина, 50

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+

Про событие

Лекция от кпт-терапевта, психолога и автора социального проекта «Опыт» Дарьи Гизатулиной. Стресс, неопределённость и постоянный поток информации стали неотъемлемой частью нашей жизни. В этих условиях тревожность превратилась из редкого явления в распространённую проблему, с которой сталкивается каждый второй житель мегаполиса. Дарья Гизиатуллина поделится техниками преодоления тревоги на новой лекции. Чтобы легче усваивать новые знания, ты сразу будешь применять их на практике и обсуждать. У тебя будет возможность разобрать реальные кейсы и получить ответы на свои вопросы. Что будет на лекции: — Познакомишься с работой механизма возникновения тревоги с точки зрения когнитивно-поведенческой терапии — Изучишь современные инструменты борьбы с тревожностью — Освоишь практические техники быстрого снижения тревожности — Ты сможешь обратить внимание на методы изменения деструктивного мышления и научишься формировать новые паттерны В итоге ты научишься определять уровень своей тревожности и понимать откуда она берётся и как её предотвратить в будущем. И, конечно, как управлять ею, используя практики осознанности и релаксации.

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