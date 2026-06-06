ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Екатеринбург
  2. События

Пустое множество — Эра Водолея

Пространство Ц
переулок Центральный Рынок, 6

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Эра Водолея — время, когда человечество взрослеет. Диджеи: 23:00 - Threesha [Вич-хаус] 00:00 - ИКАР+ [Нео-грайм/Деконструированный клаб] 01:00 - Хекс [Транс] 02:00 - UN4N8WN [Шранц Техно] 03:00 - krtvtts  [Грув/Дип-техно] 04:00 - Etherror [Гипнотическое техно/Дип-хаус] Знание станет общим . Энергия — возобновляемой. Люди — лучше слышать друг друга . Мир меняется, здесь хотят приблизить это будущее. Пусть звук говорит там, где слов недостаточно.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста