Эра Водолея — время, когда человечество взрослеет. Диджеи: 23:00 - Threesha [Вич-хаус] 00:00 - ИКАР+ [Нео-грайм/Деконструированный клаб] 01:00 - Хекс [Транс] 02:00 - UN4N8WN [Шранц Техно] 03:00 - krtvtts [Грув/Дип-техно] 04:00 - Etherror [Гипнотическое техно/Дип-хаус] Знание станет общим . Энергия — возобновляемой. Люди — лучше слышать друг друга . Мир меняется, здесь хотят приблизить это будущее. Пусть звук говорит там, где слов недостаточно.