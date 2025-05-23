Pussykiller
Черкасская улица, 12
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Завершение:
от 1700₽ до 6000₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Pussykiller — амбассадор небанального хитмейкинга, юношеской наглости и автор самых ядовитых панчлайнов. Да, да, ты точно их слышал: «Токио, Франция, духи Dior», «Папа», «Контакт» и ещё целый прицеп хитов, которые засели во многих плейлистах. Миллионы прослушиваний на стримингах и сотни тысяч клипов в TikTok — статистика скажет лучше любых критиков.
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