Pussykiller — амбассадор небанального хитмейкинга, юношеской наглости и автор самых ядовитых панчлайнов. Да, да, ты точно их слышал: «Токио, Франция, духи Dior», «Папа», «Контакт» и ещё целый прицеп хитов, которые засели во многих плейлистах. Миллионы прослушиваний на стримингах и сотни тысяч клипов в TikTok — статистика скажет лучше любых критиков.