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Pussykiller

Свобода Концерт Холл
Черкасская улица, 12

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Завершение:

от 1700₽ до 6000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Pussykiller — амбассадор небанального хитмейкинга, юношеской наглости и автор самых ядовитых панчлайнов. Да, да, ты точно их слышал: «Токио, Франция, духи Dior», «Папа», «Контакт» и ещё целый прицеп хитов, которые засели во многих плейлистах. Миллионы прослушиваний на стримингах и сотни тысяч клипов в TikTok — статистика скажет лучше любых критиков.

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