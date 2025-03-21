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Пуантелизм: метод концентрации внимания

Класс искусств «MIRvOIR», проспект Ленина, 48

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 18+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Медитативная художественная практика. «Каждая точка – это маленькое решение». Точка, требующая внимание к цвету, размеру и расположению. Постоянное сосредоточение на деталях тренирует способность к фокусировке и исключению посторонних мыслей. Создание пуантилистской работы становится медитативным процессом, способствующим развитию внимательности и сосредоточенности. Результат – яркая, вибрирующая картинка, получающаяся из множества маленьких точек, может символизировать способность видеть целостную картину из множества мелких деталей, является важным навыком концентрации внимания в повседневной жизни. На занятии обсудишь концепцию «точки» художника Жоржа Сера, увидишь эффект оптической иллюзии в его работах. В художественной практике создашь миниатюру в технике неоимпрессионизм под специальный чай и музыкальное сопровождение.

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