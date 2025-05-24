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PSY-игра: «Мафия»

Центр города
проспект Ленина, 50, 3 этаж, в «Маркет арка»

Начало:

Завершение:

100₽
Возраст 16+
Игры
Необычное

Про событие

Приходи на научно-игровую встречу, где классическая «Мафия» превращается в инструмент психологического анализа. Это интерактивное мероприятие, на котором ты разберёшься, как проявляется ложь, как читать эмоции и поведение, и как игры помогают видеть больше, чем кажется на первый взгляд. Вести игру будет студенческое научное общество кафедры клинической психологии и педагогики УГМУ. Программа встречи: — краткий вводный доклад; — одна или несколько игр (в зависимости от времени); — обсуждение, разбор наблюдений и выводы. Что разберёшь: — почему люди обманывают; — как распознать ложь по мимике, речи и жестам; — какие паттерны поведения выдают мафию (и не только). Вход — донат, необходима регистрация.

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